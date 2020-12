Inter, Pinamonti è la chiave per Gervinho. Eriksen-Paredes, si attende la mossa del Psg

Inizia a muoversi il calciomercato dell’Inter: Andrea Pinamonti è la chiave per arrivare a Gervinho. Su Eriksen e Paredes…

Se i lavori sul fronte PSG hanno bisogno di tempo per rodare il giro di prestiti fra Christian Eriksen e Leandro Paredes, in contemporanea gli uomini-mercato nerazzurri sono al lavoro per piazzare un altro doppio colpo che aiuti Antonio Conte a rimescolare le carte sul fronte d’attacco.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è noto che Andrea Pinamonti a gennaio farà le valigie. Si aspetta di capire quale società gli offra più possibilità tecniche. Nel frattempo resiste la candidatura in entrata dell’ivoriano Gervinho, la freccia del Parma evidentemente gradita all’allenatore salentino. Potrebbe prendere corpo l’idea di un giro di prestiti, anche sfruttando la situazione del reparto offensivo crociato. Il centravanti Roberto Inglese è dichiaratamente nel mirino del Bologna (e non solo). Anche Andreas Cornelius ha estimatori, ma è difficile che Fabio Liverani autorizzi la partenza di entrambi. Semmai ne esce solo uno. Ecco perché Pinamonti potrebbe far comodo ai gialloblù, almeno come alternativa in partenza. E anche il giocatore trentino potrebbe essere allettato dalla possibilità di conquistarsi un posto da titolare in una società di media grandezza in serie.

Siamo solo ai preamboli di una trattativa che verrà approfondita nel vertice che andrà in scena domani ad Appiano tra il club e Antonio Conte. C’è la speranza che vadano presto a dama altre trattative di cui si parla ormai da tempo. In particolare l’uscita di Radja Nainggolan, che è di sicuro molto gradito al Cagliari. C’è poi da valutare la posizione di Ivan Perisic, ultimamente in ribasso nell’indice di gradimento dell’allenatore. È una situazione ibrida, perché bisognerà vagliare con attenzione anche le offerte per il nazionale croato. Se Ivan non fosse attratto da nuove esperienze, alla lunga potrebbe maturare l’ennesima conferma in extremis. Invece appare fuori dal mercato l’uruguaiano Matias Vecino.