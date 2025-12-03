Inter, notte magica per Francesco Pio Esposito: la statistica non mente!

Inter, notte magica a San Siro: Francesco Pio Esposito segna il suo primo gol ufficiale in Coppa Italia. Tutti i dettagli

Serata da incorniciare per Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter classe 2005. Al Meazza, negli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia, ha trovato il suo primo gol ufficiale a San Siro con la maglia nerazzurra. Una rete spettacolare: un destro potentissimo da fuori area che ha trafitto il portiere avversario, certificando la fiducia riposta in lui dal tecnico Cristian Chivu.

Non si tratta solo di un gesto tecnico di grande qualità. Secondo i dati Opta, questa marcatura regala a Esposito un primato stagionale: è infatti il primo giocatore della rosa ad aver segnato in quattro competizioni diverse nella stessa annata.

4 – Francesco Pio Esposito è il primo giocatore dell'Inter ad aver segnato almeno un gol in 4 competizioni diverse in questa stagione: una marcatura in Serie A, in Champions League, in Coppa Italia e al Mondiale per Club. Poker.#InterVenezia #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/Z8AfBQeCIX — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 3, 2025

Il suo “poker” di gol è già storico: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club. Un ruolino di marcia che conferma la maturità e la capacità del giovane centravanti di incidere su ogni palcoscenico, diventando sempre più una risorsa preziosa per l’Inter.

