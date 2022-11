Inter, possibile partenza per Gosens a gennaio: sondaggio dell’Everton

Sul terzino dell’Inter, Gosens, non ci sono solo squadre di Bundesliga: anche l’Everton avrebbe recentemente fatto un sondaggio

Robin Gosens, terzino dell’Inter, potrebbe partire già nella prossima finestra di mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Fcinternews, sul giocatore non ci sarebbero solo club di Bundesliga come Borussia Moenchengladbach, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen, ma anche l’Everton avrebbe fatto recentemente un sondaggio per lui.