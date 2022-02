Inter, recuperi Correa e Gosens: non arrivano buone notizie per Inzaghi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Non arrivano buone notizie per Inzaghi dall’infermeria dell’Inter: le ultime su Correa e Gosens

Continua il lavoro degli infortunati in casa Inter. Se Bastoni sta lavorando ed è sulla via del recupero, per Correa e Gosens i tempi sono decisamente differenti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rientro dell’argentino slitta ancora e l’obiettivo di Inzaghi è quello di averlo a disposizione per la gara contro la Salernitana del 4 marzo. Un po’ più di ottimismo per il neo arrivato Gosens, che dovrebbe invece essere a disposizione del tecnico per la partita di Genova del 25 febbraio.

