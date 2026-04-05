Roma, Massara svela: «Gasperini rimarrà? È una certezza. L’eliminazione in Europa League è un rammarico»

Inter Roma, nel pre gara Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la super sfida che si giocherà a San Siro

Nel pre partita di Inter Roma, Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo dei giallorossi:

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PAROLE – «Esiste questo diritto a favore della Roma ed è un presupposto per cui possa rimanere a Roma, siamo felici di averlo e siamo felici che possa essere il centravanti della Roma per tanto tempo. Sta facendo benissimo, ha impattato in maniera clamorosa nel campionato. L’eliminazione in Europa League è un rammarico per tutti ma non abbiamo posto nessun obiettivo minimo, sapevamo di dover ricominciare un ciclo, siamo ripartiti con un allenatore eccezionale, stiamo facendo ottime cose, siamo in lotta per il quarto posto e confidiamo di lottare fino alla fine.

Gasperini rimarrà? È una certezza. Eliminazione dell’Italia? In momenti critici come questo emergono soluzioni taumaturgiche per risolvere i problemi. Mi limito a dire che il calcio è cambiato moltissimo negli ultimi anni, se saremo capaci di valutare questo cambiamento, avremo più chance di avere successo. Se non considereremo questo cambiamento, tra 4 anni sarà probabile che faremo gli stessi discorsi».