Conferenza stampa Giampaolo: «Il giudice per lo Scudetto è solo il Milan»

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

SALVEZZA – «Domenica scorsa ho tenuto fede a quello che avevo poi detto ai calciatori, ossia di non guardare le partite e non disperdere energie nervose. Io ho fatto la stessa cosa, non ho visto le partite perché predicavo non solo per loro ma anche per me stesso. Poi mi hanno avvisato, ero solo in terrazza che stavo fumando. Non ero collegato con nessuno. Ho pensato a quello che era l’obiettivo più importante: la salvezza della Sampdoria. Ho pensato a quelle figure invisibili che lavorano duramente dietro le quinte e fra questi tutti i miei collaboratori che mi hanno supportato e sopportato».

INTER – «Mi aspetto una partita difficile contro una squadra non forte ma fortissima che primeggia in tanti dati statistici. L’Inter è una squadra fisica e tecnica, esperta e con tante risorse. Abbiamo la fortuna che una settimana fa ci siamo salvati e ci arriviamo con una buona condizione fisica».

MOMENTI ALLA SAMPDORIA – «Vivo la Sampdoria come un animo positivo. Nei momenti brutti, se ci sono stati, penso di sapermi isolare. Ci sono momenti difficoltà in cui devi mantenere la barra dritta e portare avanti un certo tipo di lavoro. La Sampdoria non ha mai rappresentato momenti brutti. Io sono a mio agio in questo club e in questa città».

LOTTA SCUDETTO – «Penso che il giudice sia il Milan perché con due risultati su tre vince lo Scudetto. È in grande condizione psicofisica, gioca contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Chiaro che non ti regala niente nessuno, ma il Milan ci arriva nella sua rincorsa. L’Inter deve vincere per sperare di vincere lo Scudetto, ma dipende dal Milan. Il calendario ci mette di fronte a questo incrocio ma non credo che saremo giudici».

