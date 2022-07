Inter Sanchez, il cileno rifiuta la prima proposta di risoluzione

Alexis Sanchez mette i bastoni tra le ruote all’Inter: il cileno rifiuta la prima proposta di risoluzione da parte dei nerazzurri

Alexis Sanchez mette i bastoni tra le ruote all’Inter: il cileno rifiuta la prima proposta di risoluzione da parte dei nerazzurri.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Marotta avrebbe offerto circa 4 milioni a Sanchez per risolvere il contratto. Il cileno prima vorrebbe avere una squadra concreta in cui andare, ma non è detto che con un milione in più come buonuscita possa comunque accettare.