Calciomercato Juventus, tutto su Bremer: parte la sfida all’Inter

Calciomercato Juventus: sfumato Koulibaly, i bianconeri sarebbero ora pronti a dare l’assalto a Bremer

Sfumato Koulibaly, volato nella parte Blues di Londra, la Juventus ha spostato i propri riflettori su un altro obiettivo per la difesa.

Il nome in cima alla lista dei desideri, ora, è quello di Gleison Bremer, in uscita dal Torino. Sul brasiliano però è davanti l’Inter da ormai diversi mesi, visto l’accordo con il giocatore, ma Marotta non ha ancora chiuso visto lo stand-by per Skriniar al PSG. Cherubini sa che tutto è ancora aperto, ma prima servirà l’uscita di De Ligt. Tradotto, come sottolinea Tuttosport: chi prima vende prima può acquistare. Prezzo tra i 30 e i 40 milioni.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24