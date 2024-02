Inter, pazza idea Scudetto: la data è cerchiata in rosso(nero)

L’Inter sta viaggiano a ritmi importanti e per lo Scudetto c’è una pazza idea che aleggia dalle parti di Appiano Gentile

Il momento psicologicamente positivo e al contrario negativo per gli avversari va sfruttato, se possibile per allungare ancor di più rispetto al +7 attuale. C’è una pazza idea che serpeggia, calendario alla mano: prendersi la seconda stella nel derby col Milan del 21 aprile (al netto di anticipi e posticipi da fissare). Sarebbe stravincere, non solo vincere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.