Lo slovacco domenica sera torna in campo contro il Torino, a breve anche il rinnovo del contratto

Milan Skriniar si riprende l’Inter. Il difensore slovacco domenica sera tornerà al centro della difesa nerazzurra nella seconda giornata di Serie A contro il Torino dell’ex Walter Mazzarri. Smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nel primo match di Reggio Emilia, l’ex Sampdoria partirà titolare, stando alle ultime indicazioni, nel match contro i granata. Al suo fianco ballottaggio De Vrij-Miranda, con l’olandese favorito.

Oltre al rientro di Skriniar, Spalletti sembra orientato a lanciare dall’inizio anche Sime Vrsalijko sulla corsia destra, con l’arretramento di Kwadwo Asamoah sulla sinistra al posto di Dalbert, bocciato a seguito della prestazione insufficiente di Reggio Emilia. Difesa sistemata, bisogna capire chi giocherà alle spalle di Mauro Icardi. Nainggolan sarà convocato, difficile un impiego dal primo minuto.

Oltre al campo, però, il difensore slovacco sarà premiato per le sue prestazioni dalla famiglia Zhang. Milan Skriniar andrà in scadenza il 30 giugno 2022, la Società di Corso Vittorio Emanuele II, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport e confermato dall’agente Csonto poco prima dell’estate, quando aveva dichiarato: «Abbiamo ricevuto una proposta allettante».

Ritocco anche dell’ingaggio che passerà dagli attuali 1,7 milioni di euro ai possibili 2,5 milioni più bonus. La fumata bianca, però, non è imminente, in quanto l’entourage del calciatore non vuole mettere pressione all’Inter. La fumata bianca arriverà in corso di stagione, magari prima di fine anno dopo aver sistemato il discorso rinnovo contrattuale di Mauro Icardi.