Inter, si riparte: Nainggolan e Perisic osservati speciali. In programma un test con il Lugano?

Riparte la stagione dell’Inter che ieri si è ritrovata ad Appiano Gentile: Radja Nainggolan e Ivan Perisic osservati speciali

Ieri ad Appiano Gentile è ripartita la stagione dell’Inter. Nuova stagione, nuovo tentativo di assalto alla Juve. Non si ricomincia da zero, c’è tutta l’esperienza della scorsa stagione, c’è un gruppo che è rimasto unito anche quando fra tecnico e club sembrava infuriare la tempesta, ci sono facce nuove pronte ad aggiungere molto, e vecchie conoscenze che potrebbero avere nuove possibilità.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Conte ha tenuto un discorso alla squadra prima della seduta pomeridiana. Non un lungo discorso, ma una spinta per la ripartenza. Non c’è stato bisogno di spiegazioni su quel divorzio che a un certo punto sembrava imminente. Conte ha invece ribadito di voler rivedere dai suoi lo stesso spirito e la stessa collaborazione della scorsa stagione, oggetto in passato di ripetute lodi. Il tecnico è convinto che la squadra abbia ottenuto meno di quanto meritasse. Ma ripartendo allo stesso modo, e lavorando sul processo di crescita, possono arrivare soddisfazioni.

In questi giorni Conte avrà modo di osservare da vicino Radja Nainggolan e Ivan Perisic. I due “epurati” dello scorso anno sono tornati alla base e, se non dovessero arrivare offerte congrue al loro valore, rimarranno in nerazzurro. Infine Conte valuterà sul campo, e tarerà lavoro e amichevoli. Per ora si parla di un test col Lugano, e si cerca un secondo avversario. Prima che arrivino quelli veri.