Milan Skriniar è risultato positivo al Covid-19 nell’ultimo tampone

Antonio Conte recupera Milan Skriniar. Il difensore, dopo essere tornato in Italia dalla quarantena in Slovacchia, è risultato negativo al Covid-19 nell’ultimo tampone effettuato ieri.

Skriniar potrà ora completare l’iter per l’idoneità e provare a tornare disponibile per le convocazioni per la trasferta in Champions League contro il Real Madrid.