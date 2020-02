Inter, Suarez: «Bisogna vincere questo maledetto Scudetto»

Luis Suarez, ex giocatore dell’Inter, è convinto che l’Inter debba puntare al 100% sullo Scudetto dopo la vittoria nel Derby

Nel corso dell’intervista concessa a FCInter1908.it, Luis Suarez ha indicato lo Scudetto come principale obiettivo per l’Inter di Conte. Anche a discapito della Coppa Italia e dell’Europa League.

«Bisogna cercare di vincere questo campionato, che non arriva da tanti anni. L’Inter in questo momento ha bisogno più di vincere lo Scudetto, dato che sono tanti anni che se lo porta a casa la Juventus. Cominciamo a vincere questo maledetto campionato, per le altre due competizioni si vedrà».