Inter, osservatori in Qatar per seguire Thuram: le ultime

L’Inter ha deciso su chi andare per il mercato invernale, alcuni osservatori sono volati in Qatar per guardare da vicino Thuram della Francia.

Convocato da Deschamps per il Mondiale, è uno degli uomini mercato che piace a Inter, Juventus e non solo. I nerazzurri vogliono portarlo a Milano già a gennaio. Anche per questo vorrebbero seguirlo e provare a strapparlo alla concorrenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.