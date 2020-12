Arturo Vidal sembra vicino al rientro: le notizie di Appiano Gentile danno un cileno in buona forma e forse disponibile per la gara contro lo Spezia

Arturo Vidal sembra vicino al rientro in campo. Il centrocampista cileno, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe recuperato e non è da escludere una sua convocazione nella gara contro lo Spezia.

Un recupero importante per Antonio Conte che potrebbe contare sul suo pupillo per la gara di campionato e per tentare l’assalto in vetta al Milan.