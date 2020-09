Inter, Zenga: «Mai dubitato di Conte. E Nainggolan va tenuto»

Walter Zenga ha parlato della permanenza di Antonio Conte all’Inter e della prossima stagione dei nerazzurri

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della permanenza di Conte in nerazzurro e della prossima stagione interista.

CONTE – «Non è l’anno dell’ora o mai più. Però Conte è rimasto, la stagione scorsa è finita in un certo modo, si sta facendo un certo tipo di mercato: l’Inter deve giocare per vincere lo scudetto. Mai dubitato che rimanesse: le esternazioni di Antonio sono sempre mirate, ma in positivo. Mi sento di dire solo una cosa: dovrebbe smussare un po’ i suoi toni. Il popolo interista lo segue, c’è grande entusiasmo: è sulla strada giusta per vincere. Anche se ripartire senza i propri tifosi per l’Inter sarà un handicap anche più che per gli altri».

MERCATO – «Mercato sicuro? La sensazione è che lo faccia per vincere immediatamente: è l’anno per vincere. Anche perché ci sono altri giocatori, come Barella e Sensi, che hanno un anno in più di esperienza. Anche se mi permetto di dire una cosa, perché l’ho allenato: se ho Nainggolan, mi tengo tutta la vita Nainggolan».