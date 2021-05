Havertz: «Nella nostra mente solo la partita di domenica. Siamo giocatori da Champions»

Il giocatore del Chelsea Kai Havertz ha parlato del finale di stagione da brividi della squadra di Tuchel. Le sue parole

Kai Havertz rilancia dopo la vittoria in campionato con il Leicester. Il trequartista tedesco rientrerà dopo il lieve infortunio e sarà quasi sicuramente disponibile per la prossima gara di campionato con con l’Aston Villa. Le sue dichiarazioni a Sky Sports:

CAMPIONATO – «La vittoria della Premier League sul Leicester è ciò che volevamo. Per noi è stata una partita molto importante. Abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra, una grande partita in campo ed è stato bello riavere i tifosi. l’atmosfera era molto buona, ma il lavoro non è finito al 100%, domenica dobbiamo ricominciare.»

FINALE – «Dopo domenica possiamo concentrarci completamente sulla finale di Champions League, ma in questo momento, nella mente di ogni giocatore c’è solo la partita di domenica»

QUALITA’ DA CHAMPIONS – «Il titolo è andato per la stagione e vogliamo giocare in Champions League il prossimo anno, questo è sicuro al 100%. Ogni giocatore ha la qualità per giocare in Champions League. Daremo il massimo e speriamo di finire lì e giocare il prossimo. anno in Champions League »

INORTUNIO – «Mi sento bene, sono stato fortunato che si sia trattato solo di un piccolo infortunio»