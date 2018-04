Inzaghi entusiasta: «Con un gruppo così, si va lontano»

Le parole di Simone Inzaghi al termine di Torino-Lazio, posticipo della 35esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, al termine del match vinto contro il Torino, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: «Come stanno Immobile e Radu? Dovranno fare degli accertamenti, sembrano infortuni seri. Vedremo in settimana. Ciro potrebbe aver concluso qui la stagione, ma resto fiducioso per entrambi. Sono contento comunque della prestazione della squadra e di come è entrato in campo Caicedo. Fare la riserve di Immobile non è semplice e avere un calciatore come lui per me è una fortuna. E’ un grande professionista che ci ha permesso di vincere insieme agli altri».

L’allenatore biancoceleste continua: «Milinkovic? E’ stato bravo, come tutti gli altri. Guardo al futuro con fiducia grazie a questo gruppo. La Champions? C’è ancora tanto da sudare, restano altre 3 partite. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, io posso incidere solo sulla mia squadra. Il Torino? Sapevamo di affrontare una buona squadra, ma abbiamo concesso poco. Leiva? E’ un campione, non a caso è stato 10 anni nel Liverpool. E’ molto serio e disponibile, importante per noi. Se siamo in forma? La nostra fortuna è stata quella di avere il derby subito dopo Salisburgo. Ci siamo ricaricati e ne abbiamo vinte 4 di fila. Ora ci attende una difficile partita contro l’Atalanta».