Inzaghi Inter: ecco quando ci sarà l’annuncio ufficiale

I tifosi dell’Inter sono in attesa dell’ufficialità di Simone Inzaghi come nuovo allenatore nerazzurro: ecco quando potrebbe avvenire

Simone Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter e questo non è in discussione. Quello che è ancora da capire è quando l’allenatore piacentino sarà annunciato ufficialmente come tecnico della squadra nerazzurra.

Sky Sport sottolinea che l’annuncio potrebbe non arrivare nei primi giorni di questa settimana. Ma più probabilmente negli ultimi giorni della settimana. Deve prima risolvere le ultime questioni con la Lazio e formalmente è sotto contratto con i biancocelesti fino al 30 giugno.