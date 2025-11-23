Isco rinnova con il Betis fino al 2028: l’annuncio ufficiale arriva con un enorme striscione al Benito Villamarín

Isco e il Betis ancora insieme: il club annuncia il rinnovo con una coreografia e un enorme striscione al Villamarín

Il Real Betis ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Isco, che resterà legato al club andaluso fino al 30 giugno 2028. L’annuncio è arrivato poco prima del fischio d’inizio della sfida di campionato contro il Girona, regalando ai tifosi una notizia attesa e accolta con grande entusiasmo.

Il fantasista spagnolo, che in carriera ha vestito le maglie di Valencia, Malaga, Real Madrid e Siviglia, ha scelto di prolungare la sua avventura a Siviglia, confermando il suo ruolo centrale nel progetto tecnico del Betis. La firma rappresenta un segnale di continuità e fiducia reciproca tra il giocatore e la società.

Al momento dell’ingresso in campo delle due squadre, il Benito Villamarín ha celebrato l’annuncio con una coreografia speciale: il volto di Isco campeggiava sugli spalti accompagnato dalla scritta “Isco 2028”. Un tributo che ha trasformato il rinnovo in una vera festa, sottolineando il legame profondo tra il calciatore e la tifoseria biancoverde.

COMUNICATO – “Il Real Betis Balompié e Francisco Román Alarcón Suárez “Isco” hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del giocatore. Il calciatore nato a Malaga resterà con il Club fino a giugno 2028.

Isco (Benalmádena, Spagna, 21 aprile 1992) è arrivato al Real Betis nell’estate del 2023. Le sue eccezionali prestazioni in campo e la sua condotta esemplare fuori dal campo lo hanno reso un giocatore chiave della squadra, di cui è anche il capitano.

Da quando è arrivato al Real Betis Balompié, Isco ha giocato un totale di 69 partite ufficiali, segnando 21 gol e fornendo 18 assist in due stagioni in cui la squadra ha ottenuto due qualificazioni europee e raggiunto la prima finale europea nella storia del Club.

Gli impressionanti numeri dell’andaluso dal suo arrivo non sono passati inosservati alla nazionale, che lo ha riconvocato lo scorso giugno dopo un’assenza di sei anni”.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

