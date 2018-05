La Juventus cerca un nuovo terzino sinistro e valuta Ismaily dello Shakhtar Donetsk. Le ultimissime notizie

Ismaily Gonçalves dos Santos, meglio noto come Ismaily, calciatore brasiliano classe 1990 potrebbe sbarcare molto presto in Italia. Il terzino sinistro di proprietà dello Shakhtar Donetsk può lasciare l’Ucraina per firmare con la Juventus. Ne è convinto Premium Sport che ha parlato del futuro del laterale sinistro brasiliano accostando il suo nome alla Juventus. I bianconeri cercano un nuovo terzino sinistro a causa dell’infortunio di Spinazzola e potrebbero puntare su un altro brasiliano.

Il giocatore dello Shakhtar potrebbe essere uno dei classici colpi low cost di Marotta, un giocatore che potrebbe arrivare per circa 8 milioni di euro. La Juventus pensa a rimpiazzare Leonardo Spinazzola, terzino sinistro classe ’93, e potrebbe farlo con Ismaily. Una soluzione low cost per la Juventus. Il giocatore potrebbe alternarsi con Alex Sandro che, a sorpresa, potrebbe rinnovare, oppure potrebbe alternarsi con l’eventuale nuovo terzino sinistro che potrebbe arrivare per rimpiazzare Alex Sandro.