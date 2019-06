Italia Bosnia: Kean e Zaniolo out, erano gli osservati speciali dello Stadium. Mancini lascia i due ragazzi in tribuna

Moise Kean e Nicolò Zaniolo, i due baby amici della Nazionale di Roberto Mancini, non si prenderanno i riflettori dell’Allianz Stadium questa sera contro la Bosnia. Alle porte c’è un Europeo Under 21 che li vedrà protagonisti, rischiare sarebbe stato ingenuo.

Per il dispiacere del pubblico dello Stadium che ha per Moise un particolare ascendente come dimostrato nell’arco dell’ultima stagione e per Zaniolo quella curiosità derivante dai rumors di mercato che lo vorrebbero prossimo all’approdo a Torino. Appuntamento mancato per entrambi: potrebbero esserci presto nuove occasioni