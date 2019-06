Italia-Bosnia, petardi in centro: piazza San Carlo presidiata dalla polizia 

Alcuni tifosi della Bosnia, in vista della sfida con l’Italia di stasera, hanno fatto esplodere alcuni petardi in piazza San Carlo: la polizia presidia la zona

Stasera andrà in scena all’Allianz Stadium la sfida tra Italia e Bosnia, valida per le qualificazioni ad Euro2020. Nel pomeriggio odierno, però, come riferito dall’ANSA, centinaia di tifosi della Bosnia si sono riversati in piazza San Carlo indossando maglie nere con la scritta “Away Days”.

Gli ultrà ospiti hanno poi fatto esplodere qualche petardo tra i tavolini dei bar. La piazza è presidiata dalla polizia che controlla a distanza i tifosi. Un gruppo ultrà ha poi appeso una bandiera con la scritta “Kljuc, nome di una città bosniaca, sul monumento della piazza.