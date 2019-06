Italia-Brasile, la ct Milena Bertolini guarda avanti: «Chi agli ottavi tra Cina e Nigeria? Non ci sono avversarie semplici»

Un sorriso per celebrare la vittoria del girone e un po’ di rammarico per l’esito di una sfida al Brasile nella quale l’Italia non ha demeritato. Si è presentata così davanti alle telecamere la ct azzurra Milena Bertolini, a margine dell’1-0 che ha premiato le verdeoro con un rigore abbastanza generoso.

«La cosa bella è che abbiamo chiuso il girone al primo posto. Dispiace per la sconfitta, credo che il pari sarebbe stato il risultato più giusto: devo fare i complimenti alle ragazze che hanno tenuto testa al Brasile. Il rigore? L’arbitro ha deciso così e accettiamo la decisione. I prossimi avversari? Non esistono sfide semplici agli ottavi. Ora c’è bisogno di riposare perché le ragazze hanno speso tanto».