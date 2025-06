Italia: Gattuso in pole per la panchina, Tedesco un profilo che affascina la FIGC, Mourinho è le altre soluzioni più complesse

Italia, prosegue la ricerca del nuovo commissario tecnico: Gennaro Gattuso è il favorito, ma sopravvive anche la suggestione Tedesco

La corsa al nuovo commissario tecnico dell’Italia si fa sempre più movimentata, tra suggestioni azzurre e nomi internazionali. Come riportato da la Gazzetta dello Sport il profilo in pole resta quello di Rino Gattuso, sostenuto apertamente da Gigi Buffon, che potrebbe affiancarlo come capo delegazione. L’idea federale è quella di ricreare uno “zoccolo duro” con forte identità nazionale, coinvolgendo anche Bonucci (già nello staff dell’Under 20 di Corradi) e forse Barzagli per l’Under 21. Una squadra di ex campioni del mondo, scelti non solo per il carisma ma per la loro dedizione assoluta alla maglia azzurra, come simbolo di una ricostruzione basata sul senso di appartenenza. Gattuso, in particolare, corrisponde al profilo cercato dalla FIGC: tecnico pragmatico, capace di lavorare con poco tempo a disposizione, più attento alla concretezza che alla teoria.

Parallelamente, però, si valutano profili più esperti o internazionali. Tra questi, spunta il nome di Domenico Tedesco, italo-tedesco con un passato sulle panchine di Schalke, Spartak Mosca, Lipsia e da ultimo ct del Belgio. Non ancora contattato, rappresenta una pista interessante ma tutta da esplorare. Resistono anche le suggestioni più altisonanti ma complesse: Rafa Benitez, reduce dall’esperienza al Celta Vigo, e José Mourinho, sotto contratto con il Fenerbahçe con cifre fuori portata. In lista anche l’ipotesi Mancini, il cui ritorno è difficile ma non impossibile. La scelta della FIGC potrebbe arrivare a breve, tra la fine della settimana e l’inizio della prossima: intanto, tra incontri e contatti, la caccia al ct azzurro continua come una serie tv a puntate.