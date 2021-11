Italia, ansia Mancini: Barella, Pellegrini e Zaniolo a rischio. Bonucci-Chiellini ci sono

In vista della partita decisiva contro la Svizzera, il c.t. dell’Italia Mancini è col fiato sospeso per le condizioni di diversi Azzurri

Fiato sospeso per Roberto Mancini, in vista del decisivo match contro lo Svizzera per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, per le condizioni di alcuni Azzurri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non preoccupano Bonucci e Chiellini che contro la Fiorentina sarebbero stati tenuti in panchina precauzionalmente dopo le tante partite giocate. C’è ansia, invece, per Barella, uscito per un problema muscolare alla coscia destra nel derby, e Lorenzo Pellegrini.

Il capitano della Roma ha un’infiammazione al ginocchio, ma è sceso comunque in campo contro il Venezia. Stesso discorso per l’altro romanista Zaniolo, entrato forse a freddo con i lagunari accusando qualche fastidio muscolare. Le condizioni di questi calciatori saranno valutate a Coverciano giorno dopo giorno.