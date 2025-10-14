Italia Israele, i convocati del ct Gattuso per la sfida: due esclusi ma ci sono alcune novità! La lista completa

Italia Israele, i convocati del commissario tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso per la partita: ecco le novità! I dettagli

Il conto alla rovescia per Italia–Israele è ormai agli sgoccioli. A poche ore dal calcio d’inizio della sfida che vale l’accesso ai playoff Mondiali, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match in programma al Bluenergy Stadium di Udine.

Le assenze pesanti non mancano: il difensore Alessandro Bastoni, fermato dalla squalifica, e l’attaccante Moise Kean, costretto allo stop per infortunio, non saranno della partita. Per completare la rosa, il CT ha scelto di lasciare in tribuna altri due elementi: il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e il portiere Marco Carnesecchi. Quest’ultimo sarà sostituito da Alex Meret, che ricoprirà il ruolo di vice-Donnarumma.

In compenso, tornano a disposizione due volti giovani e interessanti: il difensore Diego Coppola e l’attaccante Roberto Piccoli, entrambi esclusi nella precedente trasferta di Tallinn contro l’Estonia.

Con queste scelte, Gattuso punta a mantenere equilibrio e freschezza in un match che rappresenta un vero e proprio spareggio per continuare a inseguire il sogno Mondiale.

LA LISTA DI GATTUSO

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI: Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.

ATTACCANTI: Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.