Italia, Jorginho: «Belgio grande nazionale. Sogno il Pallone d’Oro»

Jorginho: «Vincere il Pallone d’Oro sarebbe incredibile». Le dichiarazioni del centrocampista dell’Italia e del Chelsea

Jorginho, centrocampista dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finalina di Nations League col Belgio.

FINALINA – «Abbiamo appena perso una partita, abbiamo questa voglia di vincere di nuovo. Qui abbiamo questa mentalità vincente e per me dopo l’ultimo ko la gara di domani rappresenta una opportunità. Vogliamo tornare a vincere».

BELGIO – «Il Belgio è una grande Nazionale prima nel Ranking da anni, è una grande squadra e non è mai facile giocare con loro. Devi stare sempre sul pezzo e dare il massimo. ».

PALLONE D’ORO – «Quale bambino non lo sogna? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare il grande…. Vincerlo sarebbe qualcosa di incredibile. Trovare parole per poter spiegare è anche difficile, è qualcosa che quando ho iniziato era talmente lontano che oggi esserci così vicino è già qualcosa di incredibilmente bello».

PRESSIONE – «Le cose cambiano veloci, stavo lavorando tanto al Chelsea e poi è arrivata questa annata dove sono andare bene le cose. Col sostegno di tutti mi sento davvero tranquillo, sono felice».