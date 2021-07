Italia, Malagò: «Merito del gruppo, ma anche di Gravina e della Federazione»

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha commentato la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato al Colle del Quirinale commentato la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia.

«Grazie per questa bellissima, meravigliosa giornata. Quando Mattarella ha deciso di organizzare questo evento, non si sapevano ancora i risultati dei nostri protagonisti. Il grande merito va dato alla Federazione e al presidente Gabriele Gravina. Il merito, insieme a loro, è merito certamente del commissario tecnico e di tutto lo staff. Così come loro, Matteo è stato straordinario in ogni singolo gesto. Tutti ci hanno fatto sentire di essere orgogliosi come italiani».