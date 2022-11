Italia, Mancini: «Mondiale? La sofferenza c’è e ci sarà da domani fino a metà dicembre»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Austria

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani con l’Austria.

MONDIALE – «Parliamo della partita, che è meglio… La partita è un buon test, soprattutto per i ragazzi più giovani. Vediamo se le cose fatte a Tirana possono migliorare, questo sarà un test più difficile e ci farà capire se può essere riproposto quanto fatto vedere con l’Albania. Quella con l’Austria è stata una delle gare più difficili all’Europeo. E’ vero che abbiam perso con l’Argentina, ma poi s’è vista la voglia di riprendere subito, soprattutto nei ragazzi. L’abbiamo dimostrato in Nations League, vincendo un gruppo non facile. Ho trovato subito quella voglia, poi purtroppo la sofferenza c’è e ci sarà da domani fino a metà dicembre. La prossima volta bisognerà essere più precisi».