Italia, Mancini può sorridere davvero: Euro2020 è già (quasi) realtà

Italia, Mancini può sorridere davvero: quattro vittorie su quattro nel girone, classifica alla mano Euro2020 è già realtà

L’Italia vola ad Euro2020. La sentenza non è aritmetica, per carità. Non potrebbe esserlo dopo sole quattro partite. Ma idealmente, e in buona dose anche nel concreto, il poker di successi degli azzurri vale un pass per i prossimi Europei.

Dopo quattro gare, infatti, la banda di Mancini con 12 punti ha già doppiato la terza in classifica nel girone, quella su cui fare la corsa a tutti gli effetti. E le inseguitrici, per di più, si chiamano Finlandia ed Armenia. Con la principale rivale Serbia staccata già di 8 lunghezze. Uno scenario che, sommato a gioco e risultati degli azzurri, conduce ad un cielo sereno verso l’appuntamento continentale della prossima estate.