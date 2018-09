Italia, tutta un’altra musica: le 40 canzoni della playlist di Mancini

Musica in allenamento per l’Italia di Roberto Mancini: ecco la playlist delle 40 canzoni che risuonano a Coverciano durante le sedute

Tra le novità introdotte da Roberto Mancini negli allenamenti della Nazionale italiana vige anche la musica durante le sedute del gruppo a Coverciano. In questi giorni il gruppo azzurro ha lavorato al centro sportivo fuori Firenze per preparare la prima giornata della UEFA Nations Cup che vedrà l’Italia sfidare domani sera la Polonia, giorno venerdì 7 settembre. Il 10 settembre, invece, sarà il turno della seconda giornata contro il Portogallo privo di Cristiano Ronaldo. Una delle novità introdotte negli allenamenti dal ct azzurro è stata l’assenza di regole per quel che riguarda la musica in campo.

Proprio così. Mancini ha iniziato la sua nuova era post-delusione Mondiale con la musica. Sin dalla prima seduta di lunedì, infatti, uno smartphone collegato ad una cassa ha fatto suonare le 40 canzoni inserite dal ct nella propria playlist. Tra una seduta e l’altra, la prima vera novità ambientale è stata l’evitare le «monotone» sedute di lavoro e i soliti silenziosi giri di campo, da adesso la Nazionale si prepara sulle note della playlist che spaziano negli ultimi 40 anni di musica apprezzata sia dai calciatori che dallo staff tecnico. Di seguito tutte le canzone inserite nella playlist ‘Stadium Way’:

Love My Life – Robbie Williams

Prayer in C – Lilly Wood & The Prick e Robin Schulz

Be Mine – Ofenbach

Mr. Saxobeat – Alexandra Stan

Kick Ass – Mika & RedOne

Another Brick in the Wall – Pink Floyd

Stronger (What Doesn’t Kill You) – Kelly Clarkson

It’s My Life – Bon Jovi

The Best – Tina Turner

We Will Rock You – Queen

One Vision – Queen

I Want It All – Queen

More Than You Know – Axwell Ingrosso

The Final Countdown – Europe

Habits (Stay High) – Tove Lo

Over and Over Again – The Used

Feel So Close – Calvin Harris

Run for Cover – The Killers

Mad World – Young Guns

My Way – Calvin Harris

Burn – Ellie Goulding

On Top of the World – Imagine Dragons

Smoke on the Water – Deep Purple

Fly on the Wall – Miley Cyrus

Another One Bites The Dust – Queen

You’re the Best Thing About Me – U2 & Kygo

Eye of the Tiger – Survivor

Rockabye – Clean Bandit

Jump – Van Halen

Believer – Imagine Dragons

Come With Me Now – Kongos

Highway to Hell – AC/DC

Dreaming – Smallpools

Cake By the Ocean – James Major

I Gotta Feeling – The Black Eyed Peas

No Sleep – Twin Atlantic

It’s Only Rock’n’Roll (but I like it) – The Rolling Stones

Little Talks – Of Mosters and Men

The Power – H-Blockx

Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

There’s Nothin Holdin’ me Back – Shawn Mendes

Clocks – Coldplay

Moves Like Jagger – Maroon 5

Lean On – Major Lazer & DJ Snake

Human – Rag’n’Bone Man