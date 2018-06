Da Romagnoli a de Ligt e Depay: gli occhi delle big su Italia-Olanda

Stasera l’amichevole Italia-Olanda. Interessante occasione per vedere da vicino alcuni talenti olandesi (ma non solo)

Notte di grande calcio all’Allianz Stadium di Torino. Stasera andrà in scena l’amichevole Italia–Olanda e sono tanti i motivi per seguire da vicino la sfida. La partita servirà a Roberto Mancini per vedere all’opera alcuni giovani talenti (sarà la sua terza panchina da commissario tecnico) ma servirà anche a tanti direttore sportivi per vedere all’opera i giovani talenti in vista del calciomercato estivo appena iniziato. In tribuna ci saranno sicuramente i dirigenti di Juventus e Milan ma sono tanti gli ospiti illustri accreditati. I bianconeri seguiranno da vicino Alessio Romagnoli e Matthijs de Ligt.

I due difensori potrebbero rimpiazzare il partente Medhi Benatia e Marotta e Paratici potranno farsi un’idea su chi puntare in vista della prossima stagione. Anche Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, dovrebbe essere in tribuna all’Allianz Stadium. Occhi su un elemento in particolare: Memphis Depay. L’esterno d’attacco è un obiettivo anche dell’Inter che potrà vedere all’opera il duttile Daley Blind. Anche la Roma ha più di un motivo valido per assistere alla sfida: nell’Olanda c’è Justin Kluivert, nell’Italia invece c’è l’atalantino Bryan Cristante. Campo e mercato: i motivi per guardare Italia-Olanda non mancano.