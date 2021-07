Italia Spagna, Immobile vs Morata: i due bomber accomunati dalle critiche

Nel match tra Italia e Spagna ci sarà anche il faccia a faccia tra Ciro Immobile e Alvaro Morata, i due bomber delle rispettive Nazionali spesso al centro delle critiche

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020 tra due Nazionali che si sono affrontante, ma quella volta fu in finale, nella manifestazione del 2012. Saranno tanti i faccia a faccia tra le due formazioni e tra questi ci sarà anche quello tra Ciro Immobile e Alvaro Morata, le due punte centrali che hanno una cosa in comune: le critiche. Siamo il bomber della Lazio che quella della Juventus, infatti, stanno vivendo un Europeo particolare; sempre al centro delle attenzioni dei tifosi e spesso attaccati e critiche per le prestazioni in campo.

IMMOBILE VS MORATA – Eppure Euro 2020 era cominciata in maniera del tutto opposta tra Immobile e Morata. Mentre l’italiano conquistava il posto da titolare, vincendo il ballottaggio con Belotti, e segnava due gol nel girone contro Turchia e Svizzera, lo spagnolo non timbrava mai il tabellino ed era bersagliato dall’intero Paese. Una situazione complicata per lo juventino, addirittura minacciato insieme alla sua famiglia per le prestazioni negative. Gol mangiati, rigori sbagliati, mai una giocata importante per il ragazzo cresciuto nel Real Madrid, prima della super rete siglata agli ottavi contro la Croazia. E proprio dagli ottavi, che hanno segnato una sorta di riappacificazione (sempre temporanea) tra Morata e la Spagna intera, ecco arrivare le critiche per Immobile. Partita scialba contro l’Austria e prime avvisaglie di giudizi negativi, poi la pessima prestazione ai quarti contro il Belgio in cui sembrava un corpo estraneo al match che ha fatto esplodere la contestazione. Sia Immobile che Morata sono quindi accomunati dalle critiche, ma anche dallo stesso destino: segnando e portando la propria Nazionale in finale, riconquisteranno i favori dei tifosi.