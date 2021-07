Italia Spagna, Piqué mastica amaro: «Chi calcia per primo i rigori vince, non è giusto»

Gerard Piqué mastica amaro dopo la sconfitta della sua Spagna ai calci di rigori contro l’Italia e sui social lancia l’accusa

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, sui social lancia l’accusa dopo l’eliminazione della sua Spagna ai calci di rigore contro l’Italia. Il motivo? La serie dei calci di rigore che per lui dovrebbe essere diversa.

«Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un pareggio ti faccia partire svantaggiato. Penso che il format migliore sia ABBAABBAAB. In questo modo le squadre, se non sbagliano, si alternano andando avanti. Psicologicamente cambia molto andare in vantaggio o in svantaggio».