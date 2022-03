Italia U21, la visita in ritiro di un gruppo di bambini ucraini. Le parole di Cancellieri: «Emozioni che non dimenticherò mai»

Bell’episodio in quel di Tirrenia, dove l’Under 21 dell’Italia ha svolto il ritiro, in vista della sfida contro il Montenegro.

Gli Azzurrini hanno ricevuto la visita di un gruppo di bambini ucraini, ai quali sono state donate maglie e palloni.

Di seguito, le parole dell’attaccante del Verona Matteo Cancellieri all’Ansa.

LA VISITA DEI BAMBINI UCRAINI – «Un’emozione unica e un ricordo che mi porterò dentro per sempre».