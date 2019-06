Nel corso della conferenza stampa di avvicinamento agli Europei Under 21, ha parlato quest’oggi il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli

Ecco le sue parole sugli Europei Under 21: «Sassuolo? È stato molto importante, ho trovato fiducia e continuità. Anche per questo arrivo consapevole delle mie qualità. Ho fatto questa scelta perché il club ha dimostrato di voler puntare su di me. Al Milan non ci penso più. Il gol alla Juve? È stata l’emozione più grande della mia vita. Ho raggiunto la maturità anche grazie a quell’episodio ma ora voglio andare oltre».