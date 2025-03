Italia U21, Nunziata: «Esposito ha qualità importanti, vedo meglio Ndour. Sul ritorno di Casadei…»

Le parole di Carmine Nunziata, Commissario Tecnico dell’Italia U21, in vista dei prossimi impegni degli azzurrini. I dettagli

Carmine Nunziata ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia Under 21.

MOMENTO – «Siamo contenti per i ragazzi che vengono chiamati in Nazionale maggiore. Gratifica il nostro lavoro ed è un premio per i ragazzi. Per noi, invece, è un modo per vedere altri giocatori: ne abbiamo portati altri due nuovi per valutarli. Bisogna trovare delle soluzioni perché si andrà a giocare un torneo importante e si dovrà andare a farlo nel migliore dei modi».

RIPARTIRE – «Non ci vediamo da quattro mesi, per questo è bello ritrovarci. Qualche difficoltà c’è, ma è un gruppo che ho da tanto tempo e le cose che chiedo ai ragazzi sono sempre quelle, con qualche accorgimento: si può lavorare bene. Affrontiamo due squadre forti, importanti: quello che chiederò ai ragazzi è di entrare già in clima europeo, con la stessa mentalità che dovremo proporre in Slovacchia. Siamo l’Italia e il nostro obiettivo deve essere quello di arrivare in fondo, e dal punto di vista mentale dovremo essere pronti».

ANGORI E DOUMBIA – «Avevamo bisogno di un esterno a sinistra vista la convocazione di Ruggeri in Nazionale A e che Savona non è ancora al 100% e quindi diamo un’opportunità a un ragazzo come Angori che sta facendo bene, come Doumbia che già seguivamo ai tempi dell’Albinoleffe. Abbiamo qualche giocatore in meno tra chi è andato su e chi è infortunato, ma il modulo sarà lo stesso».

NDOUR E CASADEI TORNATI IN SERIE A – «Cher è molto contento e motivato, mentre questo per noi è un modo per tenerlo sott’occhio potendo andarlo a vedere tutte le domeniche».

SEBASTIANO ESPOSITO – «Ha grande qualità: ha avuto problemi fisici ma è un giocatore importante che ha sempre fatto parte di questo gruppo».