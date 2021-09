Italia Under 21, Balata: «Le parole di Nicolato ci spingono a continuare nella nostra mission»

Mauro Balata, capo delegazione dell’Italia Under 21 e presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha parlato a Rai Sport

Mauro Balata, capo delegazione dell’Italia Under 21 e presidente della Lega Serie B, ha parlato a Rai Sport prima del match tra Italia Under 21 e Montenegro Under 21.

PAOLO ROSSI – «Un grandissimo campione in campo ma, soprattutto, fuori dal campo. Noi, come Lega Serie B, abbiamo deciso di intitolargli il riconoscimento di capocannoniere del campionato».

SERIE B BACINO DAL QUALE ATTINGERE – «Ringrazio Paolo Nicolato per queste belle parole. Ci spinge a continuare nella nostra mission di formare giovani calciatori».