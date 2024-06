Italia U21-Indonesia: dove vederla, orario e probabili formazioni

In scena un’altra partita del Torneo di Tolone tra Italia U21-Indonesia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere in tv il match

Allo Stade d’Honneur di Mallemort va in scena la quarta giornata del gruppo B del Torneo di Tolone tra Italia U21 e Indonesia. Gli azzurrini di Carmine Nunziata sono reduci dalla vittoria su Panama, mentre gli asiatici hanno fin qui perso tutte le partite disputate. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Italia U21-Indonesia, le probabili formazioni

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Bonfanti, Veroli; Fabbian, Faticanti, Ndour; Volpato, Cerri, Esposito. Ct. Nunziata.

INDONESIA UNDER 20 (5-4-1): Ramadhan; Murari, Markx, Arel, Hamzah, Geypens; Afrisal, Jardim, Yvel, Hinoke; Raven. Ct. Sjafri.

Italia U21-Indonesia: orario e dove vederla in tv

Italia U21-Indonesia si gioca alle ore 18:15 di mercoledì 11 giugno per la quarta giornata del Torneo di Tolone. Si potrà vedere in diretta tv esclusiva su Rai 2, dunque in chiaro e gratis per tutti e in streaming su RaiPlay.