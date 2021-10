Italia Under 21, Lucca: «Siamo un gruppo forte. Mi fido di me stesso, al Pisa devo molto»

Lorenzo Lucca, giovane bomber del Pisa, ha parlato in conferenza stampa della sua avventura in Under 21 e non solo

Conferenza stampa per Lorenzo Lucca. Il giovane attaccante dell’Italia Under 21 ha risposto alle domande dei giornalisti presenti:

PAROLE MANCINI – «Sono contento del percorso che sto facendo e sono fiero che il ct abbia speso queste parole per me. Cerco di dare il massimo e migliorare settimana dopo settimana».

SCARSO MINUTAGGIO GIOVANI – «Penso solo che noi giovani dobbiamo avere spazio per dimostrare quanto valiamo- Più si gioca e più le nostre capacità aumentano nel vivere la partita».

DESCRIZIONE – «Anche essendo alto due metri me la cavo con i piedi, ma il mio punto di forza è la fisicità. I colpi di testa poi sono il mio pane».

GRUPPO UNDER 21 – «Siamo una squadra forte e competitiva. C’è chi gioca in Serie A, molti giocano in Serie B…Ho avuto la fortuna di essere stato chiamato anche la scorsa volta. Siamo concentrati e dobbiamo essere uniti sull’obiettivo di portare a casa il risultato».

PUNTI DI RIFERIMENTO – «Ibra è uno degli attaccanti più forti di sempre. Ora seguo molto anche Haaland, mi piace molto come giocatore. E’ un attaccante completo che sa fare tutto».

SERIE B – «Ognuno ha il suo percorso. Io ne ho fatto uno diverso dagli altri, partendo dai dilettanti per cercare di arrivare sempre più in alto. Questo percorso mi ha aiutato per capire le difficoltà in ambito dilettantistico per poi arrivare a capire quelle a livello professionistico».

LASCIARE IL TORINO – «E’ stata una decisione importante presa con il mio agente. Il Toro ha fatto le sue scelte, io le mie e ci siamo divisi. Sono fiero della scelta che ho fatto, voglio dimostrare ancora molto perchè non ho fatto nulla. Credo molto in me stesso, sono pronto a dimostrare a tutti quanto valgo».

SOGNO NEL CASSETTO – «Lavoro per fare il meglio possibile. Sto dando tutto me stesso per raggiungere sempre nuovi obiettivi».

ANCORA UNDER 21 – «Ho stretto un buon rapporto con Mulattieri e Papetti».

PISA – «Devo molto alla società, alla città, ai tifosi e ai compagni. Mi hanno dato fiducia dal primo giorno, facendomi capire che tengono a me e che vogliono crescere insieme. Sono contento dei traguardi che stiamo ottenendo, sono tranquillo e sereno e cerco di fare sempre meglio».