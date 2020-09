Italia Under 21, Nicolato: «Contro la Svezia ci sarà un gap fisico notevolissimo»

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport presentando la sfida degli azzurrini contro la Svezia

SVEZIA – «Contro la Svezia partiamo con un gap fisico notevolissimo. Già tradizionalmente loro corrono molto, affrontarli alla loro 18ª di campionato, mentre noi siamo appena usciti dagli ombrelloni non è così semplice. Ci sarà da soffrire? Anche tra i nostri ragazzi non c’è stata una preparazione omogenea, immagino che sarà una partita in cui dovremo soffrire, speriamo di farlo nel modo giusto».

CALCIOMERCATO – «Molti di questi ragazzi non sanno ancora dove andranno e questo non aiuta. Per quanto mi riguarda, spero che il loro minutaggio e le possibilità di giocare aumentino, altrimenti è difficile trovare dei profili internazionali. C’è bisogno di creare opportunità per i giovani, per il 90 per cento il nostro riferimento è la Serie B. La speranza è che giochino».