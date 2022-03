Italiano: «Non troviamo il gol. Ecco cosa è cambiato senza Vlahovic». Le parole del tecnico della Fiorentina

Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo Fiorentina-Verona.

PARTITA – «Primo tempo contratto, il Verona sapevo poteva crearci delle difficoltà. Dopo il gol speravo di gestirla meglio e invece sono venuti fuori loro. Ma la reazione nel secondo tempo mi è piaciuta, siamo andati in crescendo e abbiamo creato i presupposti per far gol. Ci manca concretezza. Continueremo a lavorare per cercare di tornare a vincere».

POCA CONCRETEZZA – «Giochiamo, creiamo, poi ci sono anche gli avversari. Facciamo sempre prestazioni propositive, manchiamo sotto porta con gli esterni che sono attaccanti che devono incidere in zona gol. Ma sono convinto che continuando così la concretezza continuerà».

SENZA VLAHOVIC – «La differenza era che quando c’era Dusan avevamo fatto un lavoro in ritiro lungo di mesi, poi lui è un concreto che trasforma ogni occasione in gol. Sia Piatek sia Cabral erano abituati ad andare in profondità, io ogni tanto chiedo anche di venire a legare il gioco. Si devono abituare. Piatek negli ultimi metri fa gol, Cabral deve crescere perché deve smaltire un problemino fisico».