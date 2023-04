Italiano: «Inter? Certi discorsi preferisco non affrontarli»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina , ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai. Le sue dichiarazioni:

«In questo momento siamo un periodo positivo. Abbiamo più autostima e le vittorie portano entusiasmo. I ragazzi hanno capito l’importanza di avere tre competizioni vive e da Verona c’è stata la svolta. Aprile un mese intenso e pieno di emozioni che possiamo regalare ai nostri tifosi. Complimenti? Quando arrivano da un allenatore come Zeman, che stimo, fanno piacere. Io sono così voglio sempre migliorare e cercare di dare sempre il massimo. Vittoria Coppa Italia? Prima dobbiamo giocare la semifinale, non possiamo gioire visti i tani impegni. L’obiettivo è quello di superare la Cremonese, ma non sarà facile visto che loro hanno eliminato Napoli e Roma. Impegni? Serviranno rose sempre più ampie e calciatori tutti dentro al progetto. Difficile affrontare tante partite ravvicinate se non si ha una rosa ampia. Vlahovic? E’ stato determinante per noi quando è stato qui e ora fa parte di un’altra squadra. Da noi sono arrivati altri giocatori e che ora stanno dando tanto. Inter? Non possono non essere concentrato sul momento della mia squadra. Non guardo al futuro».