Italiano: «A chi mi ispiro? Guardiola, Sarri mi intriga. Zeman poi...»

Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti, soffermandosi anche su Maurizio Sarri

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali. E il tecnico viola si è soffermato anche su Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

«A chi mi ispiro? Negli ultimi anni come si fa a non nominare Guardiola? Per quello che ha fatto… Lo stesso Sarri negli ultimi tempi ha destato grande interesse, prima con il Napoli e poi con Chelsea. Ma poi con Klopp, Luis Enrique… Il Barcellona, che ha un pensiero calcistico a prescindere dall’allenatore. Il Barcellona gioca sempre nello stesso modo. Si tratta di un modo di ragionare che mi affascina e che sarebbe bello riproporlo in altri paesi. Zeman è sempre stato una fonte di ispirazione per molti allenatori, per il modo con cui attaccava, il modo con cui riusciva a mandare in gol le proprie squadre».