James Rodriguez sicuro: «L’Everton può diventare come Real e Bayern Monaco»

James Rodriguez ha concesso una lunga intervista al sito ufficiale dell’Everton: queste le parole del colombiano

James Rodriguez ha concesso un’interessante intervista al sito ufficiale dell’Everton: queste le parole del colombiano riportate da Itasportpress.

EVERTON – «Ho sempre desiderato giocare per grandi club in Europa. E sono grato per aver giocato in due dei più grandi club del mondo (Real Madrid e Bayern Monaco ndr)”Molte delle mie speranze e dei miei sogni si sono avverate, ma quando questo accade, vuoi ottenere di più. Vado avanti passo dopo passo e spero di raggiungere un livello ancora maggiore. Se l’Everton può raggiungere il livello di Real Madrid e Bayern Monaco? Sì, perché no? Prima di tutto, dobbiamo essere nel gruppo di testa del campionato e lottare. Le due partite precedenti non sono andate come avremmo voluto, ma questa è la Premier League. Qui ogni partita è come una finale, come una battaglia».

ANCELOTTI – «Sono moderatamente contento di come sta andando. Posso fare ancora meglio ma quando sto bene sto aiutando la squadra. Ho trovato un buon club, un ottimo staff e allenatore che mi conoscono bene. Col mister mi trovo bene e ho un rapporto speciale, come tra padre e figlio. Tutto è più semplice e diretto così».