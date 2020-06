Javi Martinez: «Futuro? devo parlare col Bayern. In caso di addio…»

Javi Martinez di fronte a un bivio: permanenza al Bayern Monaco o nuova avventura per il difensore spagnolo

Nel corso dell’intervista concessa a Marca, Javi Martinez si è soffermato sul suo futuro. Ecco le parole del difensore del Bayern Monaco.

«Devo sedermi ad un tavolo con il Bayern Monaco e parlarne, sono pronto a qualsiasi soluzione. I momenti che ho vissuto qui sono stati grandiosi. Per il futuro bisogna attendere perché attualmente ci sono molte incertezze. Possibili destinazioni? Sono aperto a qualsiasi possibilità. Potrei giocare in America, oppure in Australia o anche tornare in Spagna. Ho vissuto sei anni incredibili a Bilbao».