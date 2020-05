Joao Mario torna all’Inter: sfumata la cessione alla Lokomotiv Mosca

Joao Mario tornerà all’Inter dopo la scadenza del prestito con la Lokomotiv Mosca: sfuma la cessione del portoghese

Secondo il quotidiano russo Sport-Express può dirsi definitivamente saltata la trattativa per la permanenza di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca. Il centrocampista portoghese tornerà all’Inter dopo il 30 giugno, ossia quando scadrà il contratto con il club russo.

SE riporta di un tentativo in extremis da parte del ds Andrei Losyuk per prolungare l’accordo fino alla fine della stagione della Prem’er-Liga, senza esito. La Lokomotiv non verserà pertanto i 18 milioni di euro previsti per l’acquisto definitivo.