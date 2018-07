Inter, il tesoretto arriva dal centrocampo: via Joao Mario, Borja Valero e Vecino

L’Inter potrebbe cedere tre centrocampisti, in caso di offerte, per fare cassa: via Joao Mario, Borja Valero e Matias Vecino

L’Inter pensa agli acquisti di un terzino destro e di un nuovo esterno d’attacco, oltre all’ingaggio di un nuovo centrocampista ma pensa anche a fare cassa con alcuni esuberi. Il club interista potrebbe cedere, oltre a Joao Mario, già da tempo nella lista dei partenti, anche uno o due centrocampisti. L’eventuale arrivo di uno tra Dembelé e William Carvalho, chiuderebbe le porte a Vecino e Borja Valero e secondo Tuttosport non è esclusa la partenza di uno dei due in caso di buona offerta. Anche lo spagnolo infatti è finito nella lista dei possibili partenti.

Il primo nome sulla lista delle cessioni è quello di Joao Mario. Il portoghese, quest’anno, è andato in prestito al West Ham e ha fatto sapere da tempo di non voler tornare all’Inter. I nerazzurri non vogliono mettere a segno una minusvalenza e hanno bisogno di un’offerta da almeno 30 milioni. Gli Hammers al momento sembrano aver fatto altre scelte ma si continua a lavorare per un possibile trasferimento in Premier League. Per Borja e Vecino la situazione è in divenire: ai due centrocampisti verrà lasciata libertà di scelta qualora dovesse arrivare un’offerta interessante. Per Vecino servono 30 milioni.