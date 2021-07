Joaquin a tutta birra: salta l’amichevole a causa di un post sbornia

Notizia particolare dalla Spagna: Joaquin, ex Fiorentina, avrebbe saltato l’amichevole tra Wolverhampton e Betis a causa di un post sbornia

Notizia davvero inusuale dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Football Espana, l’ex esterno della Fiorentina Joaquin (ora al Betis Siviglia) avrebbe saltato l’amichevole di sabato scorso contro il Wolverhampton per un motivo alcolico.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo, Joaquin avrebbe bevuto qualche birra di troppo la sera antecedente alla gara e non avrebbe superato in maniera agevole la sbornia per essere in campo il giorno dopo.